Альфа-Банк выдал рекордное количество экспресс-гарантий

В первом полугодии 2023 года Альфа-Банк выдал более 33 тысяч гарантий на сумму 96,8 млрд рублей.

Выдача экспресс-гарантий в Альфа-Банке по-прежнему остаётся одним из самых динамично растущих сегментов бизнеса. За 6 месяцев 2023 года было выдано 33,9 тысяч гарантий на общую сумму 96,8 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает результат первого полугодия 2022 года. Портфель гарантий Альфа-Банка составил более 125 млрд рублей.

«Поддержка клиентов, выполняющих госзаказ, является одним их приоритетных направлений для банка. Мы постоянно работаем над упрощением процедур выдачи гарантий. Во втором квартале 2023 года мы расширили лимит для получения гарантий по экспресс-процедуре до 150 млн на 1 сделку и 300 млн — совокупный лимит на клиента. Это позволило нам поддержать ещё большее количество клиентов», — рассказал Александр Попов, руководитель департамента гарантийного бизнеса и контрактного финансирования Альфа-Банка.