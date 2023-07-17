«Мир» кино: 5% кешбэк за оплату подписки на онлайн-кинотеатр PREMIER

Тысячи историй в одной подписке для клиентов Дальневосточного банка! Оплачивайте услуги онлайн-кинотеатра PREMIER картой платёжной системы «Мир» в приложении и на сайте до 31 августа 2023 и получайте выгодный кешбэк!

Как принять участие?

Зарегистрируйте карту «Мир» Дальневосточного банка в Программе лояльности на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» перед оплатой. Оплатите подписку в приложении или на сайте PREMIER зарегистрированной картой «Мир» и получите кешбэк 5%. Он будет начислен на вашу карту не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 1 июля 2023 по 31 августа 2023. Подробности – по ссылке.