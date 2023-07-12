Развлекательный видеосервис Wink и платёжная система «Мир» дарят клиентам Дальневосточного банка 25% кешбэк за первую покупку в Wink

Развлекательный видеосервис Wink и платёжная система «Мир» дарят клиентам Дальневосточного банка 25% кешбэк за первую покупку в Smart TV, приложении или на сайте для клиентов Ростелеком. Верните себе четверть стоимости уникальных и популярных фильмов на любой вкус до 30 сентября 2023!

Как принять участие?

Зарегистрируйте карту «Мир» Дальневосточного банка в Программе лояльности «Мир» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!» Оплатите первую покупку в Smart TV, приложении или на сайте Wink зарегистрированной картой «Мир» и получите кешбэк 25%. Максимальная сумма кешбэка — 150 рублей.

Кешбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Подробнее об акции – по ссылке.