Дальневосточный банк: Путешествуйте по МИРу и получайте кешбэк!

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Кешбэк будет начислен на вашу карту не ранее 3 рабочих дней с момента покупки. В среднем кешбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Сведения об организаторе акции, правилах проведения, а также размере премии, начисляемой клиенту, размещены на сайте.