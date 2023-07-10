Дальневосточный банк – один из лучших для IT-ипотеки в России

Дальневосточный банк – на шестом месте в двадцатке самых выгодных для оформления IT-ипотеки российских банков по версии портала «Выберу.ру». Кредитная организация занимает одну из верхних строчек по таким ключевым критериям, как размер процентной ставки, сумма ежемесячных платежей, полная стоимость кредита и процент первоначального взноса. Кроме того, в расчёт брались максимальный срок кредитования, условия ипотечного страхования и способы понижения ставки, а также значимость кредитной организации на финансовом рынке.

На данный момент Дальневосточный банк предлагает клиентам-работникам сферы информационных технологий самые гибкие условия по программе IT-ипотеки. Сумма займа может составлять от 300 000 до 18 000 000 рублей, процентная ставка начинается от 4,4%. Срок кредита – до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%. Взять в ипотеку можно как квартиру на первичном или вторичном рынке, так и загородный дом. Банк озвучит клиенту своё решение в пределах трёх дней. Подать заявку на IT-ипотеку в Дальневосточном банке можно по ссылке.

Напоминаем, что с начала лета 2022 года в России действует программа льготной IT-ипотеки, которая предоставляет возможность получения выгодного жилищного кредита сотрудникам всех аккредитованных ИТ-компаний. Главное преимущество этой программы заключается в предельно низкой ставке по кредиту, базовое условие госпрограммы — до 5% годовых.

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