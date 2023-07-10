Держатели карт «Мир» Дальневосточного банка – под надёжной страховой защитой

До начала октября приобретайте страховые продукты компании «ВСК Страхование» по специальным программам и получайте большой кешбэк! Для того, чтобы участвовать в акции, перед оплатой зарегистрируйте карту «Мир» Дальневосточного банка в Программе лояльности АО «НСПК» на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!», затем оформите и оплатите полис на специальном сайте или в приложении «ВСК Страхование» в зависимости от условий акции. В данный момент доступны следующие программы:

Программа «Защита вас и вашего имущества» : 10% кешбэк за покупку полисов на специальном сайте или в приложении до 01.10.2023. Максимальная сумма кешбэка — 10 000 рублей за весь период акции. Подробности по ссылке.

Программа «Страхование жизни онлайн» : 10% кешбэк за первую покупку полиса «Линия защиты» или «Копи легко. Онлайн» до 02.10.2023. Важно: кешбэк начисляется только при оплате на сайте! Кешбэк не начисляется при оплате на vsklife.ru, других сайтах и в мобильном приложении компании! Подробности - по ссылке.