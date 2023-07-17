Самое время взлетать и выигрывать бонусные мили с Примсоцбанком!

Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority. В рамках акции «Время взлетать» можно выиграть 50 000 бонусных миль.



Основные условия:



• В акции участвуют клиенты, которые на момент начала действия акции не имели действующие карты S7 на 16.07.2023 г.;

• В акции принимают участие клиенты, совершившие в период действия акции безналичные операции на сумму не менее 20 000 рублей;

• Четырех победителей банк определит с помощью генератора случайных чисел. Им придёт по 50 000 миль.



Отметим, за следующие операции мили не начисляются:



• операции в банкоматах терминалах;

• операции в Системах дистанционного банковского обслуживания;

• пополнение электронных кошельков;

• операции в казино;

• отмена/возврат зачисления средств на Карту;

• денежные переводы, а также переводы с Карты на Карту;

• покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды;

• оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерные сетевые и информационные услуги;

• оплата коммунальных услуг;

• безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн».



Мили придут до 30 октября.



Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.