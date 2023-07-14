Виртуальная карта Примсоцбанка в ТОП-5 лучших по версии "Выберу.ру"

Виртуальная карта Примсоцбанка вошла в ТОП-5 лучших виртуальных карт российских карт по версии "Выберу.ру".



Аналитики финансового маркетплейса составили рейтинг банков с наиболее выгодными виртуальными картами для привычных расчетов и покупок в онлайн-магазинах. В ходе исследования эксперты изучили текущие параметры продуктов всех российских банков. В результате был подготовлен рейтинг Лучшие дебетовые виртуальные карты в июне 2023 года.



Методика расчетов позволила ранжировать дебетовые виртуальные карты не только по размерам кэшбэка. Аналитики брали в расчет размер бонусов за все покупки, количество приветственных баллов, кэшбэк в партнерской сети банка. Учитывались стоимость обслуживания и смс-информирования, условия снятия наличных без комиссий и лимит на бесплатные переводы. Дополнительно принималась во внимание величина процентной ставки на остаток средств счета карты или накопительного. Также в алгоритме использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке.



В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. В результате выполненных расчетов лидером рейтинга стала "Виртуальная Opencard" Банка "Открытие" с кэшбэком до 30% у партнеров и до 2,5% на за все покупки, а также с доходом до 7,5% (по счету "Копилка"). На второй и третьей строчках продукты "Виртуальная карта" Тинькофф Банка и "Цифровая карта "Мир"" Экспобанка. Далее в рейтинге виртуальные дебетовые карты: Примсоцбанка, ВБРР и МТС Банка.



Узнать подробнее об услугах и продуктах Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте или по телефону Единой справочной службы 8-800-350-42-02.