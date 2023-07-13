Держатели кредитных карт Примсоцбанка получат 5% кэшбэка за путешествия

В рамках акции «Путешествуй» держатели кредитных карт от Примсоцбанка (в том числе моментальных) могут получить дополнительные 5% кэшбэка.
Для этого им необходимо совершать безналичные операции в следующих категориях:
• Турагентства и туроператоры (MCC 4722);
• Междугородние и международные пассажирские железнодорожные перевозки (МСС 4112);
• Гостиницы (МСС 7011);
• Спортивные лагеря и базы отдыха (МСС 7032).
Максимальная сумма выплаты – 3000 рублей. Кэшбэк придет до 15 августа 2023 года.
Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.
Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.