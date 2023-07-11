За детскими товарами в Kari KIDS со скидкой по карте «Мир»!

20% скидки на покупку детских товаров в Kari KIDS могут получить держатели карты «Мир» от Примсоцбанка.
Чтобы принять участие в акции вам нужно:
• Нажать на кнопку «Получить подарок»;
• Ссылка на ваш уникальный промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 августа, а использовать до 3 сентября 2023;
• Выбрать товар в розничном или интернет-магазине Kari KIDS;
• Назвать промокод кассиру или ввести промокод на сайте в корзине в специальном поле. Использовать промокод можно только один раз в период действия акции;
• Оплатить покупку картой «Мир», использовав промокод, и получить скидку 20% от стоимости товара, участвующего в акции.
Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «КАРИ»;
Адрес местонахождения: 107140, Россия, г. Москва, ул. Русаковская, дом 13;
ОГРН 1117746491500;
ИНН 7702764909;
КПП 997350001.