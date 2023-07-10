Карта Union Pay от Примсоцбанка в тройке лучших по версии "Выберу.ру"

Карта Union Pay от Примсоцбанка вошла в ТОП-3 лучших карт июня по версии портала «Выберу.ру».

- В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса "Выберу.ру" изучили текущие параметры продуктов во всех российских банках. Результатом анализа и расчетов стал рейтинг Лучшие дебетовые карты UnionPay в июне 2023 года. К середине 2023 года карты UnionPay остались в линейках лишь десяти российских банков. Из-за санкций несколько ведущих банков РФ отложили планы по внедрению этого вида карт. А риски вторичных рестрикций, которых опасаются зарубежные банки и предприятия торговли, сужает для россиян географию использования картами Поднебесной. Однако мы как финасовый маркетплейс видим, что онлайн-спрос потребителей на карты UnionPay за год не только не сократился, но даже немного вырос. За первое полугодие текущего года количество онлайн-запросов увеличилось на 2%, по сравнению с аналогичным периодом в первые шесть месяцев 2022-го. А онлайн-спрос в минувшем июне был в 1,6 раз выше, чем годом ранее. Данные позволяют сделать вывод, что люди по-прежнему ищут способ совершать трансграничные платежи и подбирают для этого необходимую карту, - говорит директор по контенту и аналитике "Выберу.ру" Ирина Андриевская.

Отметим, методика расчетов позволила ранжировать дебетовые карты UnionPay не только по стоимости выпуска и годового обслуживания. Учитывались величина кэшбэка в программах лояльности, размер скидок у банка и партнеров, а также правила обмена бонусов на рубли. Кроме того, эксперты принимали во внимание ставку, начисляемую на остаток средств карты, и стоимость услуги sms-информирования. Дополнительно в алгоритме использовался индикатор, отражающий значимость кредитной организации на финансовом рынке.

Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону Единой справочной службы 8-800-350-42-02.