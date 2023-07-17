РСХБ: летнее повышение ставки по накопительным счетам до 7,5%

Россельхозбанк запускает акцию «Выгодные траты» для физических лиц в рамках тарифного плана «Моя копилка». Всем клиентам, имеющим действующий или открывающим новые накопительные счета «Моя копилка», доступна дополнительная процентная надбавка в размере до 1,5%.

В рамках тарифного плана «Моя копилка» на сумму от 100 рублей устанавливается процентная ставка 6% годовых. Начисление процентов осуществляется ежемесячно на минимальный остаток (по накопительным счетам, открытым до 17.07.2023 на фактический остаток) денежных средств на счете. Расходные операции и пополнение в рублях – без ограничений.

В период с 17 июля по 31 августа 2023 года включительно у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках Тарифного плана «СВОЯ карта». При тратах:

от 10 000 до 30 000 рублей процентная надбавка составит 0,5%;

от 30 000 до 70 000 рублей – 1%;

свыше 70 000 рублей – 1,5%.

Максимальная ставка по накопительному счету «Моя копилка» составит 7,5%.

«Накопительные счета — это очень удобный инструмент для сбережений. Он позволяет более эффективно вести бюджет, комбинируя лучшие черты расчетного счета и вклада: и возможность свободно распоряжаться тратами, и доход по процентам. Такой гибкий подход очень востребован среди наших клиентов, поэтому мы создаем для них новые и более выгодные условия», - прокомментировала директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено.

Подробную информацию по продуктам Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.