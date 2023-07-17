Определены самые инновационные регионы России в агропромышленном комплексе

Лидерами рейтинга стали Московская область, Республика Татарстан и Краснодарский край. Московская область лидирует за счет большого объема инвестиций в инновации и значительных мер государственной поддержки АПК, Республика Татарстан более сбалансирована по ключевым направлениям рейтинга, а Краснодарский край характеризуется высокими производственными показателями.

В пятницу 14 июля Россельхозбанк и «Сколково» представили первый рейтинг регионов России в АПК, который направлен на формирование объективной оценки показателей, влияющих на инновационность регионов в АПК, а также выявление барьеров внедрения новых технологий и факторов, способствующих их снижению.

Ключевое влияние на развитие инноваций в АПК региона имеют модернизация производственных мощностей в отрасли, целенаправленная работа по привлечению и выращиванию высококвалифицированных специалистов, государственная поддержка развития АПК и открытость к взаимодействию с другими игроками отрасли и институтами развития.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: «Рейтинг инновационности регионов в АПК позволяет наглядно увидеть зоны роста для каждого из регионов нашей страны. Россельхозбанк — один из ведущих игроков по развитию инновационной экосистемы в АПК в России. В этому году мы запускаем многофункциональные Центры деловой активности, на базе которых возможно объединение лучших инновационных разработок и экспертизы. Участие регионов в данной и инициативе позволит повысить уровень развития технологий в АПК региона и, соответственно, повысить позицию региона в рейтинге».

Разработана собственная методология, основанная на анализе количественных данных из открытых источников информации и глубинных интервью с представителями сельскохозяйственной отрасли, в том числе органами государственной власти, организациями АПК и инновационными компаниями.

Показатели, используемые при расчете рейтинга, объединены в 3 группы: «Инновации», «Меры поддержки отрасли» и «Производственная деятельность». Вес группы показателей в интегральной оценке рейтинга был определён на основании позиции экспертного сообщества. Ранжирование регионов в итоговом рейтинге производится по максимальному значению рассчитанного агрегированного индекса каждого региона – участника рейтинга согласно методике. В рейтинг включены 50 регионов Российской Федерации, с максимальным абсолютным значением валового регионального продукта в АПК.

Наталья Чернышева директор Sk Agrotech Hub: «Для успешного развития АПК в Российской Федерации необходима системная работа и совершенствование имеющихся механизмов взаимодействия всех участников рынка. Одним из ключевых направлений работы должен стать информационный обмен между всеми участниками рынка. Бизнесу, науке и государству необходимо иметь согласованную позицию и реализовывать на практике решения, позволяющие менять сложившийся технологический ландшафт. Реализация данных мер позволит осуществить плавный переход от классических моделей к новому технологическому этапу за счет использования новых технологий и решений. Фонд “Сколково” уже активно работает с регионами в направлении развития инноваций и продолжит деятельность в этом направлении».

Подробные результаты рейтинга можно посмотреть в проекте Агробит платформы РСХБ в цифре: https://rshbdigital.ru/agrobit/trands/rejting-innovaczionnosti