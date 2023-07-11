Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 11 млрд рублей

10 июля 2023 года состоялся сбор заявок на облигации АО «ЭР-Телеком Холдинг» - ведущей российской телекоммуникационной компании. Облигации серии ПБО-02-03 имеют срок обращения 2 года, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб.

Первоначальный диапазон ставки купона составил 12,00-12,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 12,55-12,82%, а индикативный объем выпуска составил 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе бук-билдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 12.00% годовых, а также увеличить объем размещения до 11 млрд руб. Интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

Техническое размещение и расчеты по сделке запланированы на 13 июля 2023 года.

Посредством размещения данного выпуска облигаций Россельхозбанк оказал содействие компании по привлечению средств на рыночных условиях. Ранее банк выступил организатором двух размещений облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» общим объемом 24 млрд руб.