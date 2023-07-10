Рынок ответственного финансирования вырастет до 3 трлн руб. к 2025 году

Объем российского рынка активных ESG-облигаций составит 400 млрд руб. к 2025 году, порядка половины рынка будет обеспечено реализацией проектов стратегического назначения социальной направленности. Об этом рассказала Наталия Худякова, руководитель направления Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, на Финансовом конгрессе Банка России.

К 2025 году до 50% рынка ответственного финансирования будет обеспечено реализацией проектов стратегического назначения социальной направленности. Такие проекты могут включать в себя развитие социальной инфраструктуры, повышение доступности образования и здравоохранения, поддержку малого и среднего бизнеса, охрану окружающей среды и другие направления, способствующие социальному развитию. Рост рынка ESG-облигаций свидетельствует о постепенно увеличивающемся интересе инвесторов к устойчивым и социально ответственным проектам, что может также стимулировать развитие таких проектов в России.

По прогнозам РСХБ, объем рынка ответственного финансирования с учетом проектов «зеленого» кредитования может достичь уровня 3 трлн руб. к 2025 году, а объем российского рынка активных ESG-облигаций будет находиться на уровне 400 млрд руб.

Ответственное финансирование – современный мировой тренд, в основе которого лежит перераспределение финансовых потоков с целью достижения устойчивого развития, в том числе с помощью специальных финансовых инструментов и инфраструктуры. Успешность привлечения инвестиций на проекты по достижению устойчивого развития во многом обусловлена привлекательностью выпускаемых финансовыми организациями продуктов.

Группа Россельхозбанка стала первой в России, кто начал разрабатывать продукты ответственного коллективного инвестирования, используя лучшие практики в сотрудничестве с партнерами - РСПП и Мосбиржей.

«Мы запустили свой первый ESG БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» в июне 2020 года. Фонд имеет специальный ESG-рейтинг на уровне BBBesg. Данный фонд является фондов пассивного управления (формируется строго в соответствии с индексом) с длинным горизонтом инвестирования и направлен на инвесторов, осознающих значение таких инвестиций для устойчивого развития России и мира», - рассказала Наталия Худякова.

За последние 12 месяцев доходность БПИФ «РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (ESGR)» на акции российских компаний составила более 28,5% (на 30.06.2023), а показатель динамики индекса широкого рынка МосБиржи за период составил 25,6%.

Наталия Худякова также отметила, что российский инвестор и эмитент (в частности, в сегменте АПК) пока не осознает необходимость внедрения принципов устойчивого развития. Разработка мер стимулирования отечественных инвесторов могут простимулировать развитие рынка, повысить спрос на финансовые инструменты устойчивого развития и позволит реализовать социально значимые проекты.