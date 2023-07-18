Знаменитые спортсмены Роман Власов, Денис Григорьев и певица Юта стали участниками Дня металлурга в Братске

В Братске массово отметили День металлурга. В общегородском формате этот праздник проходит уже более двадцати лет - с тех пор, как Братский алюминиевый завод вошел в состав компании РУСАЛ.

В этом году подарком братчанам стал ФестивAL РУСАЛ #ПРОСПОРТ. Открытые мастер-классы со знаменитыми спортсменами, семейный праздник и вечерний концерт, где выступила певица Юта, посетили более 10 тысяч человек.

Праздничные мероприятия были организованы сразу на трех площадках. В Центре спортивных единоборств, построенном РУСАЛом возле стадиона Металлург, состоялись детско-юношеские турниры по греко-римской борьбе и боксу. Награды победителям вручали олимпийские чемпионы - дважды олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и чемпион мира ко киокусинкай-карате Денис Григорьев. Затем спортсмены провели открытые мастер-классы.

- Убедился, что борьба в Братске очень развита. Дети хотят заниматься, дети хотят быть большими чемпионами, - рассказал журналистам Роман Власов. - Я от всей души хочу выразить слова благодарности компании РУСАЛ за поддержку спорта, за такие большие дворцы спорта, в мое время такого не было.

- Мастер-класс поучительный, - делится впечатлениями участник мастер-класса, кандидат в мастера спорта Виктор Кудрявцев. - Понять разобрать свои ошибки, увидеть у более опытного спортсмена, как он делает этот прием.

- Хочу быть как Роман Власов, выиграть олимпийские игры. Он для меня наставник, - говорит участник мастер-класса Давид Бангоян.

Денис Григорьев провел два мастер-класса - по киокусинкай-каратэ и бразильскому джиу-джитсу. Все желающие смогли получить автографы звезд спорта, а также сделать совместное фото.

На базе отдыха Простоквашино, распложенной на живописном берегу Курчатовскоо залива, стартовал семейно-спортивный праздник с обилием разнообразных соревнований, конкурсов аттракционов и развлечений, а также катанием на корабликах. Кульминацией многочасовой программы стал фейерверк красок.

- Я всех, конечно же поздравляю с нашим профессиональным праздником, - говорит управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Желаю всем здоровья, занимайтесь спортом, любите наш город Братск, развивайтесь вместе с заводом и городом!

Вечером празднование Дня металлурга продолжилось на площади Ленина. Поздравить металлургов со сцены вместе с мэром Братска и руководителем БрАЗа вышли Роман Власов и Денис Григорьев, также было зачитано поздравление братским металлургам от основателя РУСАЛа Олега Дерипаски.

В концерте приняли участие популярные городские кавер-группы и певица Юта. Она спела более 10 своих хитов, в том числе «Жили-были» и «Хмель и солод», а после окончания выступления вышла к зрителям и сфотографировалась со всеми желающими.