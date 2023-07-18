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Подержанные запчасти разрешат использовать в ремонте по ОСАГО

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Такие поправки готовят в Совфеде, рассказал «Известиям» зампред Николай Журавлев.

Власти хотят разрешить использование бывших в употреблении запчастей и увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней. Такие поправки сейчас готовят в Совете Федерации.

В условиях длительных поставок деталей страховые компании зачастую физически не успевают выполнить ремонт, подтвердил зампред ЦБ Филипп Габуния. Однако в случае увеличения сроков важно не допустить злоупотребления, чтобы любой ремонт не начал занимать 45 дней.

При этом с прошлого года участились и нежелательные практики со стороны клиентов – зная, что восстановить авто за 30 дней не получится, люди идут в суд и получают дополнительные суммы помимо компенсации ущерба. Количество таких обращений выросло в целом ряде регионов, рассказал Филипп Габуния.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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