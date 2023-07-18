Проверки угольщиков могут разрешить в России

С таким предложением выступило Минприроды, ведомство готовит проект поручения кабмина. Об этом узнали «Известия».

Министерство изучило информацию Минэнерго об экологических нарушениях бизнеса на 11 угольных шахтах, следует из письма замглавы министерства природы Дмитрия Тетенькина в министерство энергетики от 19 июня.

Речь идет об участниках программы поэтапной ликвидации убыточных шахт на Кузбассе, например, в таких городах как Прокопьевск, Киселевск и Анжеро-Судженск. По этой программе власти на льготных условиях выдали бизнесу участки недр для рентабельной добычи угля, взамен компании должны гарантировать ликвидацию убыточных и аварийных шахт. В итоге ряд организаций, которые получили прибыльные участки недр, не выполняют своих обязательств, отметил «Известиям» лидер Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев.

В Минприроды «Известиям» подтвердили, что прорабатывают вопрос о возможных проверках по сдвоенным лицензиям из-за данных Минэнерго.

Дело в том, что часть компаний с такими разрешительными документами ненадлежащим образом исполняют свои обязательства, связанные с ликвидацией шахт. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также чревато ущербом окружающей среде, уточнили в министерстве.