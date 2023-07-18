Сделки с недвижимостью растягиваются из-за запросов в БКИ

Кредитную историю продавцов квартир стали запрашивать все чаще – в апреле-июне таких случаев было на 34% больше, чем в I квартале, выяснили «Известия».

При продаже квартиры у собственников жилья всё чаще требуют выписку из бюро кредитных историй (БКИ). В апреле-июне число таких случаев увеличилось на 34% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных сервиса «Кредитный помощник» (входит в группу CosmoVisa), проанализировавшего свыше 3 млн заявок.

У все большего числа владельцев квартир возникают проблемы с обслуживанием долгов, отметил основатель CosmoVisa Виктор Смирнов.

Как следствие, риелторы и агентства недвижимости стали чаще просить собственников предоставить справку из БКИ при продаже, добавил он. За первое полугодие 2023-го банкротами признали 163 тыс. россиян – на треть больше, чем за тот же период 2022-го, подчеркнул руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. А личное банкротство – повод оспорить договор купли-продажи.

При этом сделка с недвижимостью может сорваться в последний момент, даже если с кредитной историей у владельца всё в порядке, продолжил Виктор Смирнов.