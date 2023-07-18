Оперштаб по искусственному интеллекту создадут в России

Поручение Минэкономразвитию дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщают «Известия».

Чернышенко поручил усилить работу по включению программ внедрения ИИ в регионы в рамках стратегии цифровой трансформации.

«Прошу Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле», – сказал вице-премьер.

По его словам, руководители регионов до 1 сентября обязаны будут завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ.