Перевести пенсию в банк «Открытие» теперь можно, не выходя из дома

Начать получать пенсию в «Открытии» теперь можно без посещения офиса или МФЦ. Сама процедура перевода пенсии в банк займет не более 2 минут.

Чтобы перевести пенсию в «Открытие», достаточно позвонить в банк по номеру 8 800 444 44 00 и подготовить данные СНИЛС. Сотрудник контакт-центра сформирует для клиента электронное заявление в Социальный фонд России (СФР). Клиенту необходимо лишь подтвердить согласие на перевод пенсии, после чего он получит смс с инструкцией от портала Госуслуг. Следующая пенсия будет зачислена на карту банка «Открытие» (если заявление было сформировано до 15 числа).

Ранее для перевода пенсии нужно было посетить офис банка, МФЦ или самостоятельно оформить его на сайте СФР.

При получении пенсии на карту банка «Открытие» клиентам доступны такие преимущества как возможность получать 5% годовых на остаток по карте до 100 000 рублей, снятие наличных в любых банкоматах без комиссии, кешбэк до 1,5% за все покупки или 2% за покупки в супермаркетах, ресторанах и оплату в транспорте, бесплатные push-уведомления обо всех операциях по карте и бесплатный сервис «Пенсионный консьерж».

Подробную информацию об условиях перевода пенсии и преимуществах пенсионных карт можно узнать на сайте банка.