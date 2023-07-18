Правительство может обнулить пошлины на торговлю с дружественными странами

Минэкономразвития разработало проект поправок к закону «О таможенном тарифе», который позволит правительству временно снижать ставки вывозных пошлин в дружественные страны. Об этом узнал РБК.

В пресс-службе Минэкономразвития и пресс-службе правительства сообщили, что правкомиссия одобрила законопроект. Теперь он должен быть формально одобрен на заседании кабинета министров, после чего может быть внесен в Госдуму.

Поправки предусматривают, что по поручению президента правительство «в целях содействия экономическому развитию и укреплению связей с государствами, торгово-политические отношения с которыми предусматривают режим наиболее благоприятствуемой нации, и с иными государствами» может устанавливать ставки вывозных таможенных пошлин, отличные от базовых, максимум на полгода.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что тарифные преференции могут применяться при экспорте «в отдельные дружественные страны» и страны, «с которыми в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество».

Поправки дадут правительству «возможность точечной настройки» вводимых в России мер регулирования экспорта, говорится в документе. Внутри ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) взаимная торговля осуществляется беспошлинно.