Подход к оценке среднего класса и малоимущим предложили поменять

В России в 2019-2021 годах к среднему классу тяготели 37% россиян, а к малообеспеченным – более 60%, сообщает РБК со ссылкой на данные МГУ.

Стандартные подходы к определению бедности и среднего класса приводят к тому, что между средним классом и бедными в традиционном понимании есть значительная группа населения, к которой не применялись ни меры по борьбе с бедностью, ни меры по стимулированию развития среднего класса.

В противовес подходу только по доходам авторы предлагают использовать многокритериальные подходы к определению границ бедности и среднего класса, учитывающие социальные, экономические и поведенческие факторы.

Расчеты в рамках этой концепции позволяют отнести в России к «устойчивому среднему классу», или даже классу богатых, в период 2019-2021 годов в среднем 4% населения, а к среднему классу «с высокой степенью вероятности» – еще около трети.

Остальные примерно 60% авторы относят скорее к бедному населению, при этом всем трем предлагаемым им критериям бедности соответствует 17,7% россиян, следует из статьи Клепача и соавторов, опубликованной в журнале «Вестник Московского университета».