Россияне стали больше занимать на отпуск и путешествия

Летом 2023 года доля займов на отпуск и путешествия выросла по сравнению с прошлым годом в два с лишним раза. Она составила 6,3%, тогда как годом ранее была всего 3%. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir на основе более 50 тыс. займов, выданных по всей России в июне 2023-го и 2022 года.

Категория займов на отдых не только вошла в топ-5 целей и оказалась самой быстрорастущей. Она также почти достигла значений доковидного 2019 года. Тогда на отпуск приходилось 6,6% займов.

Аналитики Webbankir объясняют тренд двумя факторами. С одной стороны, в силу объективных экономических причин отдых этим летом значительно подорожал, особенно на зарубежных курортах. С другой стороны, люди, очевидно, устали от потрясений последних лет и этим летом предпочли не экономить на отпуске, даже если средств не совсем хватает.

Согласно опросу, проведенному Webbankir среди 2 тыс. россиян в возрасте от 20 лет в разных городах России, в этом году 44,1% из них намерены провести отпуск в путешествии. 22,9% выбрали отдых на отечественных курортах, 6,7% – экскурсионный туризм, а 7,4% – самостоятельные походы и поездки. Еще 7,1% планируют отдохнуть за границей. Отпуск на даче или за городом предпочли 26,7% опрошенных. Остальные будут отдыхать дома.

В целом топ категорий займов по целям в июне 2023 года выглядит следующим образом: