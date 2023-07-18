Самая дорогая новостройка в ЦАО Москвы продается почти за 3,7 млрд рублей

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали спрос и предложение объектов на первичном рынке ЦАО Москвы.

По итогам июня 2023 года спрос на покупку квартир в строящихся жилых комплексах ЦАО Москвы вырос на 15,51% относительно мая текущего года.

В первом полугодии 2023 года положительная динамика покупательского спроса к новым объектам в центре Москвы была зафиксирована в трех из шести прошедших месяцев. Самый значительный рост был отмечен в марте, когда количество запросов в рамках помесячной динамики увеличилось более чем на 60%.

Несмотря на рост, в июне 2023 года покупательский интерес к новостройкам в ЦАО Москвы оказался на 17,74% ниже, чем в июне 2022 года и на 43,85% ниже, чем в июне 2021 года.

За первое полугодие 2023 – с января по июнь включительно – покупательский спрос на новостройки в ЦАО Москвы сократился на 35,65% относительно аналогичного периода прошлого года и на 56,83% относительно января – июня 2021 года.

В июле 2023 года на первичном рынке ЦАО Москвы экспонируется 2,8 тыс. объектов недвижимости. Основной объём предложения приходится на двух- и трёхкомнатные объекты. На эти категории приходится 932 и 812 предложений соответственно. Самый скромный выбор представлен в сегменте студий, где представлено 170 лотов.

Наиболее дорогое предложение на первичном рынке ЦАО Москвы сейчас выставлено 3,68 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 452 кв. м. в районе Якиманка. Стоимость за 1 кв. м. составляет 8,1 млн рублей.