Названы победители заплыва «Байкал без пластика»

Одной из важных задач мероприятия было привлечение внимания к проблеме загрязнения озера микропластиком.

Определены победители заплывов «Байкал без пластика», которые организованы международным движением X-WATERS в партнерстве с энергохолдингом Эн+. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Оренбурга, Иркутска и других городов России, среди которых были и сотрудники Эн+.

Состязания провели на двух дистанциях:

одна морская миля в районе мыса Уюга

6 километров от острова Ольхон до материка.

На дистанции 6 км победителями стали Иван Гонтаренко из Новочеркасска и Елена Дочкина из Москвы. 1 морскую милю быстрее всех проплыли москвичи Арсений Бадамшин и Екатерина Курнаева. На дистанции выходили 55 пловцов, всего же в мероприятии приняли участие порядка 100 человек: волонтеры, болельщики, родственники спортсменов и пр.

Важная задача заплыва на Байкале – привлечение внимания к проблеме микропластика на великом озере. Поэтому участники организовали эко-лагерь, где осознанно отказались от использования одноразовой пластиковой посуды. Также они убирали акваторию Байкала, проводили экоквизы и устроили раздельный сбор мусора, собрав более 10 мешков пластика, стекла, металла и прочих отходов. В работе мероприятия принимали участие и корпоративные волонтеры Эн+, которые помогали в организации работы лагеря и заплывов. Также на турбазе была установлена табличка с призывами сохранять чистоту на Байкале.

Компания Эн+ уже более 12 лет ведет комплексную программу «Мир со знаком плюс», которая направлена на сохранение экосистемы озера Байкал. О важности отказа от пластика неоднократно говорил основатель энергохолдинга и общественный деятель Олег Дерипаска. По его словам, для решения этого вопроса следует принимать все возможные меры.