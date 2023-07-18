73,4 тыс. автокредитов выдано в июне 2023 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в июне 2023 года составило 73,4 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9% (в мае 2023 года – 71,3 тыс. ед.). Это наивысший показатель выдачи автокредитов за последние полтора года.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в июне 2023 года выросло еще более существенно – на 81,5% (в июне 2022 года – 40,4 тыс. ед.). Такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов весной – в начале лета прошлого года.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в июне 2023 года выдано в:

Москве (4,51 тыс. ед.),

Московской обл. (4,09 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,46 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,31 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,12 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в июне 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. При этом самый существенный рост зафиксирован в:

Тюменской обл. (+16,1%),

Алтайском крае (+12,6%),

Оренбургской обл. (+11,6%),

Челябинской обл. (+10,3%),

Удмуртской Республике (+8,6%).

В то же время в нескольких регионах из топ-30 данный показатель, напротив, снизился, в том числе, в Санкт-Петербурге (-6,0%), Республике Татарстан (-5,7%), Краснодарском крае (-3,6%), Москве (-2,6%) и Нижегородской области (-1,2%).

«Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, заемщикам «хорошего кредитного качества», значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».