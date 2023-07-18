Рабочего убило током в Иркутском районе: он задел линию электропередач

Водитель строительного автомобиля в процессе работы задел линию электропередач в Иркутском районе – в результате инцидента мужчина погиб, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

Это случилось в садоводстве «Кедр» на Мельничном тракте. Водитель кран-борта при разгрузке строительных материалов стрелой задел провода – мужчина от полученных в результате электрического разряда травм скончался на месте, транспорт – загорелся.

Стоит отметить, что аналогичный случай произошел в минувшую пятницу в поселке Пивовариха: при выполнении работ водитель бетононасоса задел частью раздвижного механизма линию электропередач. Последствия инцидента были такими же.