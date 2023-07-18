Знойная жара вернется в Иркутскую область: синоптики рассказали, когда

Холодные атмосферные фронты в минувшие выходные ворвались в Иркутскую область и испортили погоду, которая до сих пор остается ненастной. Когда настроение природы изменится, рассказали в региональном УГМС.

Ситуация в Приангарья начнет меняться со среды, 19 июля: осадки будут отсутствовать на большей части территории области. При этом местами в горах Восточного Саяна и юга области все же возможны кратковременные дожди.

Ветер изменит свое направление с северо-западного на восточное. Температура воздуха начнет постепенно расти, что сулит новое усиление жары. В конце недели дневной прогрев воздуха ожидается до +28…+33 градусов.