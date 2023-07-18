Трое мальчиков утонули на водоемах Иркутской области

Сразу несколько подростков погибли на водоемах Иркутской области за неделю, возбуждены уголовные дела, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В частности, 14 июля днем 14-летний подросток отдыхал со своими родственниками и друзьями на берегу Ангары в 500 метрах от Иннокентьевского моста, где во время купания утонул.

16 июля аналогичное происшествие с участием 16-летнего юноши произошло на воде в деревне Грановщина Иркутского района. В этот же день на реке Чуне во время купания с друзьями утонул 12-летний мальчик.

В настоящее время ведутся расследования. Известно, что дети были без присмотра взрослых.