Памятники конфессиям установили на «Иерусалимской горе» в Иркутске: как они выглядят

Два монумента в память о захороненных католиках и лютеранах установили на территории Историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» в Иркутске – люди покоятся именно здесь, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

До конца года на центральной аллее территории установят монумент в память о мусульманах и шесть информационных стендов с историческими справками о религиозных конфессиях. Памятники православным и иудеям были установлены в 2020 году.

«Наша задача – восстановить историю, сохранить память о земляках, которые в разные годы внесли достойный вклад не только в развитие Иркутска, но и всей страны, передать ее потомкам», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В планах на следующий год – размещение 16 информационных стендов, в том числе посвященных Георгиевским кавалерам.

С момента начала обновления мемориального комплекса здесь обустроили пешеходные дорожки, наружное освещение, систему видеонаблюдения, урны и лавочки. Была расширена входная площадь, появились 12 гранитных индивидуальных информационных стендов и создана Аллея памяти об иркутянах разного вероисповедания.

Также проведен ремонт ограждения по периметру парка, отсыпаны щебнем второстепенные дорожки, обустроены зоны отдыха. Ведется реконструкция захоронений.