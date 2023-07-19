Российские инвесторы подают коллективный иск против Euroclear на 1 млрд рублей

Истцов будет порядка 10 – это частные инвесторы и региональные банки. Об этом «Известиям» сообщил представитель компании.

Euroclear прекратил операции по счетам российского Национального расчетного депозитария 28 февраля 2022 года – еще до введения в отношении него санкций ЕС. На тот момент это являлось нарушением национального законодательства Бельгии, следует из предсудебной претензии бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP).

– Именно этот факт, о котором, похоже, уже начали забывать, говорит о том, что блокировка активов была произведена незаконно и что судиться нужно обязательно, – подчеркнул операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

NSP планирует подать коллективный иск в Московский арбитражный суд против Euroclear 19 июля, рассказали в адвокатском бюро. Там пояснили: истцов будет порядка 10 – это частные инвесторы и региональные банки, а сумма иска превысит 1 млрд рублей.