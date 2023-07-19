Обувной кластер могут создать в России

Цель – увеличить долю отечественного производства до 30%, рассказал «Известиям» один из авторов этого проекта.

В РФ намерены создать обувной кластер, в который предлагают включить Дагестан, Ростов-на-Дону и Подмосковье – эти регионы традиционно специализируются на производстве такой продукции. Участники рынка уже готовят концепцию проекта, рассказал один из них. Его главная цель – увеличить долю отечественного производства до 30%. Разработка документа идет при поддержке Минпромторга, добавил собеседник издания. Само ведомство готово к организации кластера в Дагестане, упомянул он.

Минпромторг готов поддерживать промышленные кластеры как в этих регионах, так и в тех, где есть компетенции в легкой промышленности, а бизнес заинтересован в привлечении дополнительных мер для реализации новых проектов, рассказали «Известиям» в ведомстве. Там напомнили, что по поручению президента с 1 января 2023 года министерство запустило льготный режим для промышленных кластеров.

Он включает в себя различные льготы, среди них: ставка по кредитам – треть от ключевой ЦБ плюс 3%, снижение тарифов страховых взносов до 7,6%, субсидии на возмещение максимум 50% затрат на покупку стартовых партий комплектующих (до 150 млн рублей). Кроме того, компании из промышленных кластеров могут участвовать в процедурах налогового и таможенного мониторинга – это освободит их от данных проверок.