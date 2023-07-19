Льготную ипотеку предложили распространить на «вторичку»

Решение о ее вводе будут принимать регионы. Об этом узнали «Известия».

Льготную и семейную ипотеку на вторичное жилье можно вводить по запросу регионов в городах, где нет новостроек. Такой вариант предложили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, инициатива направлена в Минстрой и госкомпанию «ДОМ.РФ».

В апреле этого года на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко президент России Владимир Путин отметил, что введение субсидий на покупку вторичного жилья поддержит семьи и «косвенно, но положительно будет отражаться и на [строительной] отрасли».

Предложения депутатов, с которыми ознакомились «Известия», заключаются в следующем: власти субъектов смогут выбирать населенные пункты, которые имеют особое значение для региона, и обращаться в правительство РФ, чтобы в этих городах оно расширило программы льготной и семейной ипотеки на вторичный рынок жилья. Об этом говорится в письме члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского в Минстрой и ДОМ.РФ.