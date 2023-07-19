80% россиян проведут лето в России

42% не готовы потратить на поездку больше 50 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Сервизория».

При этом большинство респондентов (80%) решили отдыхать в России.

Как отметили эксперты, в целом российские туристы путешествуют не чаще двух раз в год: 47% – один-два раза в год, 45% – реже.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению туристических поездок. Так, почти половина опрошенных отметили, что в последние два года стали меньше путешествовать», – добавила руководитель проектов по клиентскому опыту Анна Белова.