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80% россиян проведут лето в России

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42% не готовы потратить на поездку больше 50 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Сервизория».

При этом большинство респондентов (80%) решили отдыхать в России.

Как отметили эксперты, в целом российские туристы путешествуют не чаще двух раз в год: 47% – один-два раза в год, 45% – реже.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению туристических поездок. Так, почти половина опрошенных отметили, что в последние два года стали меньше путешествовать», – добавила руководитель проектов по клиентскому опыту Анна Белова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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