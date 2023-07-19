Банк «Открытие» предлагает услуги телемедицины для автозаемщиков

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запускает продажи продукта «АвтоТелеМедицина». Сервис предлагает круглосуточную квалифицированную медицинскую помощь для клиентов банка, оформивших автокредит.

В рамках программы предоставляются дистанционные медицинские консультации специалистов в режиме 24/7 и в оперативном формате. Более 90% клиентов дозваниваются в компанию в течение 20 секунд.

В зависимости от тарифного плана в услуги «АвтоТелеМедицины» входят вызов скорой помощи, устные консультации терапевта и узкопрофильных специалистов, в том числе в формате видеоконференции. При необходимости команда врачей сформирует второе медицинское мнение по поставленному диагнозу и даст заключение в электронной форме по результатам медицинских консультаций и анализов. Можно также воспользоваться услугами психолога, фармацевта, медицинского юриста, а также нутрициолога. Действие программы распространяется на детей владельца сертификата и может быть расширено на прочих членов семьи.

Клиент при этом может воспользоваться любыми ему удобными способами коммуникации: телефон, личный кабинет, видеосвязь, электронная почта или мобильное приложение. История обращений сохраняется и позволяет при анализе выявить особенности здоровья на промежутке использования продукта.

«Что бы ни случилось с клиентом, он всегда получит своевременную профессиональную помощь по любому медицинскому вопросу. Боли в суставах и спине за счет длительного нахождения за рулем, психологическое напряжения при активном трафике, поиск ближайшей больницы в пути, выбор аналога лекарства в аптеке, второе мнение при травмах в ДТП и многие другие вопросы поможет решить сертификат АвтоТелеМедицины», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

Подключить сервис сроком от 1 до 7 лет клиент банка «Открытие» может при оформлении автокредита в любом дилерском центре-партнере «Открытие Авто». Тарифный план сертификата зависит от выбранных опций и включается в стоимость автокредита.