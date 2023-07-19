63% сибиряков выступают за продление параллельного импорта

Большинство жителей СФО отмечают повышение цен на продовольственные и непродовольственные товары за последний год при сохранении относительно неизменным или даже улучшении их качества и ассортимента. Почти две трети поддерживают решение правительства продлить действие параллельного импорта. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

42% опрошенных полагают, что ассортимент продовольственных товаров в их регионе за последний год не изменился. По мнению 34%, он улучшился (13% считают, что значительно, 21% незначительно). Об ухудшении ассортимента продовольственных товаров заявила четверть опрошенных (17% о незначительном, 8% - о значительном).

Изменение цен на продовольствие за последний год не заметили лишь 16%. По мнению 11%, цены снизились (5% - значительно, 6% - незначительно). При этом 73% заявили о повышении цен на продовольственные товары в их регионе за последний год (43% - о незначительном, 30% - о значительном).

Качество продовольствия за последний год не изменилось по мнению половины респондентов. Изменения к лучшему отмечают 21% (10% - незначительные, 11% значительные). По оценкам 29% респондентов, качество продуктов за год ухудшилось (20% считают, что незначительно, 9% - значительно.

43% не заметили изменений в ассортименте непродовольственных товаров за последний год. По мнению 23% он улучшился (13% - значительно, 10% -незначительно). 34% полагают, что ассортимент непродовольственных товаров в их регионе за год ухудшился (27% - незначительно, 7% - значительно).

Только 21% не заметил изменения цен на непродовольственные товары за год. По мнению 12% цены снизились (6% - значительно и столько же - незначительно). 67% заявили, что цены повысились (40% - незначительно, 27% - значительно).

Изменений в качестве непродовольственных товаров за год не обнаружили 57% опрошенных. По мнению 19% качество улучшилось (10% - значительно, 9% - незначительно). Четверть опрошенных заявили об ухудшении качества непродовольственных товаров (19% - незначительно, 6% - значительно).

70% респондентов заметили исчезновение с рынка в своих регионах привычных иностранных товаров и брендов. 30% не заметили этого.

56% положительно относятся к параллельному импорту товаров ушедших с российского рынка компаний (18% - определенно положительно, 38% - скорее положительно). Негативно настроены к параллельному импорту лишь 17% (скорее отрицательно - 14%, определенно отрицательно - 3%). 26% затруднились ответить на этот вопрос.

63% поддерживают решение правительства продлить параллельный импорт как минимум на год (23% - определенно да, 40% - скорее да). Против лишь 12% (9% - скорее нет, 3% - определенно нет). 24% затруднились с ответом.

* Опрос проведен 1-10 июля 2023 года среди 1000 респондентов во всех регионах России в городах с населением свыше 100 тысяч человек в возрасте 18-65 лет по репрезентативной выборке.