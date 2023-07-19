Новые ниши для алюминиевого сплава: от уличного освещения до нефтегазового комплекса

Алюминиевая кабельно-проводниковая продукция становится все более популярной – она используется в строительстве домов, уличном освещении, временных сетях электроснабжения, на нефтеперерабатывающих заводах, в метрополитене, нефтегазовой промышленности и строительстве промышленных предприятий.

Пионером алюминиевого прорыва на рынке кабельных решений можно считать строительство жилья. Несколько лет назад кабели из алюминиевого сплава 8-ой серии, разработанного компанией РУСАЛ, прошли всестороннюю государственную проверку и были допущены к использованию в многоквартирных домах. В частности, было подтверждено, что кабели с алюминиевым сплавом обеспечивают высокий уровень пожарной безопасности.

Кроме того, использование такой электропроводки дает значительный экономический эффект и соответствует мировым тенденциям. Стоимость алюминиевых кабелей до 60% ниже медных, при этом они имеют на 70% меньший вес. Это позволяет заметно снизить себестоимость строительства: затраты на проводку сокращаются в 2,5 раза.

Алюминиевый кабель сейчас используется на объектах жилого строительства ГК «ПИК», «Главстрой», «Донстрой», Setl Group, А101, «Самолет Девелопмент», ГК «Брусника», ГК «Монолитхолдинг» и других девелоперов и застройщиков. Но разработан и целый ряд алюминиевых решений для других сфер применения. Так, кабель марки АсКГ предназначен для объектов нефтегазового комплекса. А марка АсППГ-FRHF – для строительства бизнес-центров, высотных домов, торговых центров: по оценкам экспертов, объем рынка составит около 3–6 тыс. тонн в год.

Провод контактной сети марки АсВБШв может применяться в уличном освещении. Сейчас ведется разработка технической документации для соответствующих проектов компаний «Моссвет», «Ленсвет» и др.. Речь о применении силовых кабелей с жилами из алюминиевого сплава.

При этом алюминиевый сплав может применяться не только в жиле: из него делается, например, гофрированная броня для кабеля – сложный запатентованный продукт «Москабельмета». Такой кабель предназначен для эксплуатации в земле, в сложных условиях, в зонах большой подвижности грунтов, с высокой коррозионной активностью, зонах с повышенной сейсмичностью. Он может применяться в горнодобывающей промышленности, железнодорожной и автодорожной отраслях, на сложных участках с высокой механической нагрузкой при строительстве и эксплуатации с повышенными требованиями по пожаробезопасности и вибростойкости.

- Кабель с гофрированной оболочкой – интересный продукт, он позволяет в заболоченных местах, в вечной мерзлоте обеспечить сохранность кабеля при любых воздействиях, – рассказал генеральный директор группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков. – Для Москвы мы сейчас ведем работу по выпуску гофрированного кабеля освещения, который не требует дополнительных укреплений.

По словам Морякова, гофра полностью защищает кабель и позволяет сохранить деньги, потому что не требует дополнительных работ: провел – и все.