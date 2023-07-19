Студенты из Приангарья подали наибольшее количество заявок на стипендию от РУСАЛа

РУСАЛ завершил приём заявок на участие в совместной с Эн+ стипендиальной программе. Число заявок выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом, самыми активными оказались соискатели из Иркутской и Свердловской областей, а также Красноярского края.

Соискатели представляют 21 высшее и 35 средне-специальных учебных заведений из Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

Заявки на получение стипендии могли направить студенты четырех направлений: медицина, металлургия, педагогика и энергетика. На первые две пришлось примерно по трети от общего числа заявок, тогда как соискатели энергетических специальностей составили более 21%, педагогических – более 11%.

Следующий этап пройдёт с 27 июля по 18 августа, экспертная комиссия составит рейтинг претендентов на основании успеваемости кандидатов и наличия у них научных публикаций, а также их участия в конференциях, выставках научно-технического творчества и конкурсах профессионального мастерства. Победители будут объявлены 28 августа. Выплата стипендий начнется с 1 сентября.

Помимо стипендий в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц в течение 2023/24 учебного года победители получат годовую подписку на профильную электронную библиотеку и возможность участия в различных проектах РУСАЛа и Эн+, начиная с профессиональных конкурсов, образовательных мероприятий и конференций и заканчивая экскурсиями и стажировками на предприятиях компаний.

В РУСАЛе уже много лет работают различные программы для школьников и студентов, инициированные еще основателем компании Олегом Дерипаска. Это олимпиада для старшеклассников «13 элемент», научные шоу для детей младшего школьного возраста, образовательная платформа Универ и многое другое.

Цель стипендиальной программы РУСАЛа и Эн+ - поддержка успешных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии в сферах, связанных как с основными направлениями деятельности компаний, так и с социальным сектором.