Сбер стал партнером летних сельских спортивных игр Иркутской области

Иркутское отделение Сбербанка выступило партнером 41-ых летних сельских спортивных игр Иркутской области, которые прошли с 12 по 14 июля в поселке Залари. В состязаниях приняли участие 18 сильнейших команд муниципальных образований региона из Иркутского, Нукутского, Заларинского, Усольского, Жигаловского и других районов – всего более 500 спортсменов.

Команды муниципальных образований были разделены на две группы. В первой группе в общекомандном зачете первое место заняла сборная Иркутского района, второе место – у команды Заларинского района, на третьем месте – спортсмены Усольского района. Команда Иркутского района уже в 10-й раз стала абсолютным победителем летних сельских спортивных игр Прибайкалья.

Во второй группе сильнейшей стала команда Нукутского района, второе место у сборной Зиминского района, третье – у Жигаловского района.

Мероприятие включало турниры по волейболу и мини-лапте, соревнования по лёгкой атлетике, гиревому и городошному спорту, состязания по перетягиванию каната и соревнования спортивных семей. Для спортивных семей были предусмотрены соревнования по дартсу, настольному теннису, шашкам и легкоатлетическая эстафета. В составе каждой команды было по три человека: папа, мама и ребенок.

Также в рамках мероприятия прошел конкурс профессионального мастерства среди операторов доения и механизаторов Приангарья. Помимо упражнений по общефизической подготовке участники демонстрировали профессиональные навыки: механизаторы выполняли упражнение по вождению трактора на время, а операторы машинного доения – разборку и сборку доильного аппарата.

Победители получили призы от Сбера и других партнеров, а также кубки, медали и грамоты.

«Сбер уделяет большое внимание социально-значимым проектам региона, и летние сельские спортивные игры – именно такой масштабный проект. Мы рады внести свой вклад в развитие культуры массового спорта Иркутской области и здорового образа жизни ее жителей», – говорит Юлия Кальвина, управляющая Иркутским отделением Сбербанка.