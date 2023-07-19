Аудиопроект «Путь воды» пройдет в Байкальске

Город стал третьим в России, где презентуют этот аудиоспектакль-променад. Над его созданием работают Госкорпорация ВЭБ.РФ и театральная команда «Импресāрио». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Путь воды. Байкальск» – не просто аудиогид по городу, а полноценный театр в наушниках, в котором вместо актеров со слушателями говорят реальные жители города.

География спектакля – весь Байкальск.

В десяти локациях в городе местные мастера создают специальные арт-объекты, на которых будут расположены QR-коды глав спектакля. Достаточно отсканировать их мобильным телефоном – и можно слушать спектакль на привычной стриминговой платформе.

Все роли в аудиоспектакле исполнили байкальчане, при этом никто из них не является профессиональным актером. Авторы проекта считают, что таким образом голос города будет звучать настоящим, неподдельным, искренним. Во время подготовительного этапа команда записала несколько десятков интервью с жителями Байкальска общей продолжительностью более двух тысяч часов.

Сейчас идет монтаж и обработка звука, сведение. Премьера аудиоспектакля «Путь воды. Байкальск» намечена на 12 августа. Узнать подробнее о проекте можно на официальном сайте.