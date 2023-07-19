Энергетиков беспокоят участившиеся случаи несогласованных работ вблизи ЛЭП

В охранной зоне сетей разгружают стройматериалы и ведут строительно-монтажные работы без соблюдения норм безопасности.

«Иркутская электросетевая компания обеспокоена участившимися случаями несоблюдения населением. Призываем не подвергаться риску и быть предельно внимательными к собственной безопасности, а также соблюдать требования правил охраны труда», – говорят в компании.

Вдоль линий электропередачи определены охранные зоны – от двух до 30 метров в обе стороны в зависимости от уровня напряжения. Под высоковольтными линиями нельзя вести строительство, устраивать свалки и хранить материалы, запрещается проезжать на машинах выше 4,5 метров, а также на спецтехнике с поднятыми кузовом или стрелой. При контакте или приближении к проводам происходит короткое замыкание, металлические части специальной техники выступают проводником, а человек внутри практически не имеет шансов на спасение. Проведение любых работ в границах охранных зон возможно только после получения разрешения со стороны сетевой организации. Специалисты проведут согласование и выполнят отключение линии на необходимый период.

Инциденты подобные тем, которые произошли в Иркутском районе, сопровождаются выходом из строя оборудования и длительными отключениями электроснабжения.

В этом году из-за повреждений воздушных и кабельных линий в результате несогласованных работ, ДТП и спила деревьев по меньшей мере около 70 тысяч человек в Иркутской области оставались без света, а энергетикам причинён значительный ущерб в размере около миллиона рублей, половина из этой суммы уже возмещена, по остальным случаям работа продолжается, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

Для согласования работ в охранной зоне воздушных линий необходимо обратиться в Иркутскую электросетевую компанию, контакты всех филиалов указаны на сайте. Перед проведением работ на участках, где могут проходить подземные кабельные линии, необходимо обратиться в районную администрацию для получения топографических основ с нанесёнными на них коммуникациями, а после согласовать с сетевой организацией.

Сообщить о несанкционированных работах можно по телефону доверия Иркутской электросетевой компании 8 (3952) 792-480 или личным сообщением в аккаунты «Свет38».