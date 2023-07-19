Продовольственная инфляция в Иркутской области составила 1,69%

По данным Иркутскстата, с начала текущего года продовольственная инфляция в регионе составила 1,69%, что ниже аналогичных показателей в среднем по стране (2,22%) и Сибирскому федеральному округу (2,14%).

В рейтинге регионов России Иркутская область по данному показателю заняла 22-е место, в СФО – первое место. О этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В июне из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен в Иркутской области зафиксирован на:

картофель (+27,56%),

морковь (+16,51%),

яблоки (+7,23%),

кур охлажденных и мороженых (+4,86%).

Рост цен на плодоовощную продукцию имеет сезонный характер, связанный в том числе с поступлением на региональный рынок урожая ранней продукции. Такая тенденция зафиксирована в большинстве субъектов России.

Вместе с тем в июне в Приангарье зафиксировано снижение розничных цен на 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости: