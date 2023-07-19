Новости

Продовольственная инфляция в Иркутской области составила 1,69%

По данным Иркутскстата, с начала текущего года продовольственная инфляция в регионе составила 1,69%, что ниже аналогичных показателей в среднем по стране (2,22%) и Сибирскому федеральному округу (2,14%).

В рейтинге регионов России Иркутская область по данному показателю заняла 22-е место, в СФО – первое место. О этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

В июне из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен в Иркутской области зафиксирован на:

  • картофель (+27,56%),
  • морковь (+16,51%),
  • яблоки (+7,23%),
  • кур охлажденных и мороженых (+4,86%).

Читайте также:

Безалкогольные напитки и соки подорожают на 10–20%
18 июля 2023
Разработан механизм против необоснованного повышения цен на продукты
17 июля 2023

Рост цен на плодоовощную продукцию имеет сезонный характер, связанный в том числе с поступлением на региональный рынок урожая ранней продукции. Такая тенденция зафиксирована в большинстве субъектов России.

Вместе с тем в июне в Приангарье зафиксировано снижение розничных цен на 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости:

  • лук репчатый (-6,67%),
  • яйца куриные (-6,21%),
  • крупу гречневую-ядрицу (-3,95%),
  • муку пшеничную (-2,83%),
  • соль поваренную пищевую (-2,15%),
  • масло подсолнечное (-1,48%),
  • говядину, кроме бескостного мяса (-0,67%),
  • капусту белокочанную свежую (-0,45%),
  • хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (-0,35%),
  • вермишель (-0,30%),
  • пшено (-0,29%),
  • масло сливочное (-0,03%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1171)


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Иркутск попал в топ городов для командировки мечты
80% россиян проведут лето в России
Россияне стали больше занимать на отпуск и путешествия
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес