Продовольственная инфляция в Иркутской области составила 1,69%

По данным Иркутскстата, с начала текущего года продовольственная инфляция в регионе составила 1,69%, что ниже аналогичных показателей в среднем по стране (2,22%) и Сибирскому федеральному округу (2,14%).
В рейтинге регионов России Иркутская область по данному показателю заняла 22-е место, в СФО – первое место. О этом сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
В июне из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости наибольший рост цен в Иркутской области зафиксирован на:
- картофель (+27,56%),
- морковь (+16,51%),
- яблоки (+7,23%),
- кур охлажденных и мороженых (+4,86%).
Читайте также:
Рост цен на плодоовощную продукцию имеет сезонный характер, связанный в том числе с поступлением на региональный рынок урожая ранней продукции. Такая тенденция зафиксирована в большинстве субъектов России.
Вместе с тем в июне в Приангарье зафиксировано снижение розничных цен на 12 из 25 продовольственных товаров первой необходимости:
- лук репчатый (-6,67%),
- яйца куриные (-6,21%),
- крупу гречневую-ядрицу (-3,95%),
- муку пшеничную (-2,83%),
- соль поваренную пищевую (-2,15%),
- масло подсолнечное (-1,48%),
- говядину, кроме бескостного мяса (-0,67%),
- капусту белокочанную свежую (-0,45%),
- хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (-0,35%),
- вермишель (-0,30%),
- пшено (-0,29%),
- масло сливочное (-0,03%).