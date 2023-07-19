Байкальск стал третьим городом в России, где ВЭБ.РФ реализует социокультурный проект «Путь воды». Это аудиоспектакль-променад, который создаётся госкорпорацией совместно с театральной командой «Импресāрио».

«Путь воды. Байкальск» — не просто аудиогид по городу, а полноценный театр в наушниках, в котором вместо актеров со слушателями говорят реальные жители города. География спектакля – весь Байкальск. В 10 локациях в городе местные мастера создают специальные арт-объекты, на которых будут расположены QR-коды глав спектакля. Достаточно отсканировать их мобильным телефоном – и можно слушать спектакль на привычной стриминговой платформе.

«Я рад, что Байкальск стал площадкой для реализации такого проекта. Это помогает всем нам, и самим байкальчанам прежде всего, убедиться, что развитие города не ограничивается только вопросами расширения инфраструктуры. Новые идеи и новые проекты привлекают дополнительное внимание. И туристы, количество которых год от года в Иркутской области увеличивается, будут смотреть на Байкальск с бОльшим интересом, смогут увидеть его по-новому. Но прежде всего – это уникальная возможность для байкальчан стать голосом своего города, рассказать его историю, озвучить его жизнь», – говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Социокультурные продукты ВЭБ.РФ, которые сопровождают инвестиционные проекты, позволяют максимально вовлечь как местных жителей, включая локальный бизнес, так и повысить креативный потенциал территорий. По сути, авторами спектакля в Байкальске стали сами горожане, их уникальное восприятие себя в истории города позволяет пройти путь вдоль самого известного озера на планете, узнав многочисленные судьбы людей здесь. У проекта есть все возможности стать популярным как среди жителей Иркутской области, так и среди туристов», – отметил старший управляющий директор, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ Олег Ракитов.

Пионерами в федеральном проекте «Путь воды» стали Липецк и Южно-Сахалинск. Там в аудиоспектаклях среди «главных героев» были река и море. В Байкальске это, конечно, – наше Великое Озеро. Автор идеи, руководитель театральной команды "Импресāрио" Фёдор Елютин рассказывает, как изменение формы воды (река-море-озеро) повлияло на изменение сути спектаклей:

«В своей работе мы большое время уделяем исследованию, используем метод полного погружения, отдаем этому процессу стопроцентное внимание. Мы ныряли в Байкал, изучали нейтрино, погружались в историю завода. И главное – знакомились с жителями города, которые любят его каждый по-своему. Мы общались, задавали вопросы, ходили в гости, собирали документальные истории, которые легли в основу спектакля.

Наша задача – сделать из собранного материала интересный сторителлинг, театральное погружение в мир и легенду этого места, в котором каждый нашел бы свой кусочек Байкальска и Байкала. Для нас большая радость прикоснуться к этому чуду Земли и попытаться в театральном продукте передать суть места, используя метод художественного переосмысления, театральный язык и саунд-дизайн».



В дочерней компании ВЭБ.РФ «БАЙКАЛ ЦЕНТР», которая также активно участвует в реализации проекта, считают, что «Путь воды» станет мощным драйвером для развития туристической отрасли Байкальсколго региона. Но ценность его не только в этом: проект важен, прежде всего, для самого города, для байкальчан, потому что он помогает сформулировать исключительность территории сквозь призму историй её жителей:

«Путь воды в Байкальске, как мы все убедились этим летом, может быть весьма прихотлив. Но наш маршрут в этом плане неизменен – довести до финального результата проект, исследовательская работа по которому началась ещё весной. Благодаря ему Байкальск узнают – и услышат – тысячи, десятки тысяч людей со всей страны. Услышат, что это город сильных людей, которые живут на берегу Великого Озера и будут рады увидеть всех слушателей аудиоспектакля на берегах Байкала», — говорит генеральный директор БАЙКАЛ.ЦЕНТР Антон Григоров.



Действительно, все «роли» исполнили байкальчане, при этом никто из них не является профессиональным актёром. Авторы проекта считают, что таким образом голос города будет звучать настоящим, неподдельным, искренним. Во время подготовительного этапа команда записала несколько десятков интервью с жителями Байкальска общей продолжительностью более 2000 часов.

Сейчас идёт так называемый пост-продакшн – монтаж и обработка звука, сведение. Премьера аудиоспектакля «Путь воды. Байкальск» намечена на 12 августа: это будет масштабное оффлайн-событие, на которое, как ожидают авторы проекта, приедет большое количество зрителей из Иркутска и других близлежащих городов.