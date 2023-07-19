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Братчанка отдала мошенникам 1,2 млн рублей, чтобы спастись от обвинения в госизмене

Жительница города Братска Иркутской области стала жертвой телефонных аферистов – они убедили пенсионерку, что она может стать фигуранткой дела о госизмене. Для спасения от подобного статуса у женщины попросили денег, рассказали в региональной полиции.

Известно, что женщине, которая работает фельдшером, накануне позвонил неизвестный. Он представился правоохранителем и рассказал, кто-то от ее имени совершают денежные переводы на территорию недружественных стран.

«Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела по выдуманному факту государственной измены, по словам позвонивших, ей необходимо отправить все сбережения на «безопасные счета». В результате женщина лишилась 1 миллиона 200 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит реальный срок, ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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