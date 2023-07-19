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Главу нефтяной компании из Иркутска обвинили в невыплате работникам 21 млн рублей

Генерального директора иркутской компании «НафтаБурСервис», которая занимается добычей нефти и газа, обвинили в невыплате работникам 21 млн рублей по зарплатам, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Известно, что руководитель с период с января 2019 года по февраль 2020 года, имея в кассе и на расчетных счетах деньги, не выплатил 88 людям, поставив их в трудное материальное положение и нарушив их конституционные права.

Во время предварительного следствия был частично возмещен ущерб гражданам. Для полной компенсации наложен арест на имущество обвиняемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено: главу предприятия ждет суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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