Детсад на территории городка ИВАТУ построят в Иркутске: подрядчик уже определен

Администрация заключила муниципальный контракт на проектирование и строительство детского сада на 140 мест на территории городка ИВАТУ – объект создаст АО «УКС города Иркутска», рассказали в мэрии.

Стоимость работ составит 392,2 млн рублей. По условиям контракта проект необходимо разработать до мая 2024 года. К строительству приступят после получения положительных государственных экспертиз.

Помимо групп для детей, в детском саду разместят музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки, прачечную, вспомогательные помещения, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, здесь же, в городке, запланировано строительства школы на 1500 мест. Скоро планируется приступить к формированию техзадания.