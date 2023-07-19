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Реконструкция улицы Братской в Иркутске почти завершена: как объект изменится после ремонта

Ремонт дороги на улице Братской в Иркутске на участке от 2-й Аларской до Напольной выполнен на 75 % - о том, как изменится это пространство после реконструкции, рассказали в пресс-службе мэрии.

Сейчас подрядчик устанавливает опоры электроосвещения. Кроме того, здесь будет восстановлена система ливневой канализации, оборудованы металлические дорожные ограждения, отремонтирована подпорная стенка. Проектом предусмотрены светофоры и пешеходные переходы.

Подрядчик успевает все сделать в сроки: сейчас уложен нижний слой асфальта. После лабораторной оценки качества и материалов приступят к устройству верхнего слоя покрытия.

После реконструкции на всем участке дорога стала шире: сделано четыре полноценных полосы, также дополнительная появится от Братской до Баррикад. На примыкании к жилому комплексу «Просторы» обустраиваются островки безопасности: будет установлен новый светофор, там же планируем разместить четыре пешеходных перехода.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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