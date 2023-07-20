Более 490 гостиниц, турбаз и санаториев работает в Иркутской области

Из них 43% принадлежат индивидуальным предпринимателям, остальные – юридическим лицам, из которых около половины – микропредприятия. Данные приводит Иркутскстат.

В 2022 году в Иркутской области действовало 491 коллективное средство размещения (КСР). 309 объектов – гостиницы, мотели, хостелы и другие организации гостиничного типа, и 182 – санатории для взрослых и детей, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и турбазы.

Основная доля КСР расположена в областном центре (131 ед.), а также в Ольхонском, Иркутском, Слюдянском районах (61, 50 и 47 ед.).

Средняя площадь номера – 20 кв. метров. Заполняемость – 25%. За год было размещено 923,7 тыс. человек, из них 2,5% – иностранные граждане. В общем числе иностранцев, воспользовавшихся услугами КСР, больше трети – граждане Узбекистана, по 11% – из Китая и Монголии, по 6-7% – из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 4% – белорусы, по 1-2% – граждане Германии, Турции, Кореи.

Объекты общего назначения имеют в среднем по 24 номера (как правило, двухместных), специализированные являются более крупными, в них в среднем по 36 номеров (чаще на 3 человека).

За 2022 год сертификат на присвоение категории (в основном – 2-3 звезды) получили 104 КСР.

В КСР трудятся 5,5 тыс. человек. Большинство работают весь год, а каждое четвертое – сезонно, в основном.

По сравнению с предыдущим годом численность россиян, размещенных в КСР Приангарья, увеличилась на 4%, иностранцев – в 1,5 раза (после резкого спада в разгар пандемии ковида).

Каждый третий из числа размещенных лиц прибыл с деловыми целями, но преобладают личные мотивы. Продолжительность пребывания, в основном, небольшая (до 4 ночевок).

Годовой доход от предоставленных услуг составил в среднем 14,3 млн рублей (на 3,6% больше, чем в предыдущем году).