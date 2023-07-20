Со дна Байкала поднимут рыболовные сети, которые загрязняют озеро микропластиком

Экспедицию организовали ассоциация «Байкал без пластика», Росрыболовство и компания Эн+. За неделю участники акции пройдут от Листвянки до Большого Голоустного.

Экологическая экспедиция по поиску и подъему брошенных и затонувших рыболовных сетей, организованная ассоциацией «Байкал без пластика», стартовала 19 июля из Листвянки. Финансирование работ взял на себя Эн+. За неделю представители ассоциации, Росрыболовства и профессиональные дайверы обследуют акваторию и дно Байкала до поселка Большое Голоустное. Провести осмотр на большой глубине специалистам поможет подводный дрон с возможностью погружения на глубину до 200 метров. Устройство оборудовано видеокамерой и рукой-манипулятором для захвата предметов.

«Байкал является уникальным природным объектом, достоянием не только России, но и всего мира. И наша общая задача сохранить уникальное качество воды и биоразнообразие озера для будущих поколений. Уверена, что эта экспедиция начнет проводиться ежегодно и будет привлекать все больше участников и волонтеров», – отметила председатель комитета по экологии Ассоциации менеджеров России Ольга Санарова.

Рыболовные сети в последнее время делают преимущественно из пластика.

Находясь долгое время в воде, они постепенно разрушаются и распадаются на пластиковые микрочастицы, которые негативно влияют на уникальную экосистему Байкала, его обитателей, качество воды и по цепочке питания попадают к человеку. Микропластик покрывается биоплёнкой и служит транспортом для болезнетворных бактерий и токсичных микроэлементов. Кроме того, в брошенных сетях запутываются и гибнут рыбы, водоплавающие птицы и нерпы, они несут опасность для людей и водного транспорта. Все собранные за время экспедиции сети будут переданы Ангаро-Байкальскому территориальному управлению Росрыболовства для дальнейшей утилизации.

Компания Эн+ уже на протяжении четырех лет поддерживает экспедицию научного экологического мониторинга озера Байкал, одно из его направлений – оценка содержания и распределения микропалстика в воде. Результаты ученых показывают высокий уровень пластикового загрязнения, соизмеримый с уровнем загрязнения Великих озер в Канаде и США. Микропластик не виден невооруженным глазом и может быть выявлен только в лабораторных исследованиях проб воды. А в системе государственного мониторинга пока нет такого